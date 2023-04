Roma, Dybala e Abraham verso il recupero col Feyenoord

ROMA

Niente lesione per la Joya: Mourinho potrebbe avere entreambi gli attaccanti a disposizione

© Getty Images Buone notizie dall'infermeria per José Mourinho. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Paulo Dybala non hanno riscontrato infatti lesioni all'adduttore destro. Responso che alimenta un certo ottimismo attorno alla possibilità di avere a disposizione giovedì l'argentino per la partita cruciale di ritorno dei quarti di Europa League contro il Feyenoord. Match per cui dovrebbe essere recuperato anche Tammy Abraham.

A scopo precauzionale, Dybala salterà la prossima gara di campionato con l'Udinese, ma per giovedì, salvo nuovi colpi di scena, dovrebbe essere arruolabile per la gara da dentro o fuori col Feyenoord. Secondo quanto risultato dai test clinici, il problema all'adduttore che ha costretto l'argentino al cambio durante l'andata dei quarti di Europa League è risultato meno grave del previsto. Solo un fastidio, a quanto pare. Di sicuro non una lesione msucolare. Una situazione che dovrebbe consentire alla Joya di stringere i denti per aiutare la squadra a ribaltare la sconfitta del primo round.

Soprattutto se al suo fianco in campo dovesse esserci anche Tammy Abraham, altro recuperabile per la sfida di Europa League. La botta rimediata alla spalla dall'inglese dovrebbe riassorbirsi nei prossimi giorni e l'attaccante dovrebbe recuperare completamente per il match contro gli olandesi.