Roma, Diawara rientra dalla Guinea: atteso mercoledì in città

Il centrocampista era rimasto bloccato nel paese d'origine dopo il colpo di stato militare

Amadou Diawara è riuscito a lasciare la Guinea e sta rientrando in Italia. Il centrocampista giallorosso era rimasto bloccato nel suo paese d'origine dopo il colpo di stato militare, ma ora, come testimoniano le sue storie su Instagram, è finalmente in viaggio per Roma, dove è atteso nella giornata di mercoledì. Getty Images

Diawara si trovava in Guinea per disputare il match contro il Marocco valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022. La partita, in programma lunedì 6 settembre, era stata rinviata per motivi di sicurezza dopo il golpe con cui un reparto dei corpi speciali dell'esercito, guidato dal generale Mamady Doumbouya, ha deposto il presidente Alpha Condé. L'ex Napoli e Bologna è rimasto al sicuro per un paio di giorni in un hotel della capitale, Conakry, dopodiché è riuscito a decollare per l'Italia: "Grazie a Dio", il messaggio social che testimonia il suo sollievo.