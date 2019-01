Roma, Di Francesco: "La miglior prestazione stagionale"

26/12/2018

La Roma ha battuto 3-1 il Sassuolo e a Di Francesco è tornata un po' di serenità: "Non mi è mai mancato il sostegno, ma se i risultati non arrivano qui a Roma il primo in discussione è l'allenatore". Contro i neroverdi una bella prova: "La miglior prestazione dell'anno per il gioco creato, siamo sulla strada giusta e ho rivisto tante cose interessanti". A partire da Schick: "Con spazi ampi ha grandi qualità e sa attaccare la porta".