Roma, che "gaffe": il nome sulla maglia di Dovbyk è sbagliato

Non è un momento facile per la Roma e che regni un po' di confusione lo conferma la "gaffe" rimediata dai giallorossi contro l'Atalanta. La vittima è stata Artem Dovbyk, che è stato mandato in campo con una maglia che riportava il suo nome scritto in modo sbagliato. Al posto della versione corretta, ecco comparire un "Dobvik" senza y e con le lettere b e v invertite. E i social non hanno avuto pietà... Insomma, una serataccia in campo e fuori.