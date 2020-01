Roma: c'è l'idea Shaqiri, anche il Valencia su Suso

ORE CALDE

Dopo il fallimento della trattativa Spinazzola-Politano la Roma ha pronto un colpo "di riserva" per regalare a Fonseca un esterno offensivo. I giallorossi si stanno infatti muovendo per Xherdan Shaqiri, che sta faticando a trovare spazio nel Liverpool di Klopp. Lo svizzero potrebbe essere l'uomo giusto per sostituire l'infortunato Zaniolo, considerando anche che su Suso (per il quale resta viva l'ipotesi di uno scambio con Under) è emerso nelle ultime ore l'interesse del Valencia.

Il k.o. del nazionale azzurro sta costringendo Petrachi a sondare varie opzioni sul mercato, alla ricerca di un colpo low cost che sia allo stesso tempo in grado di garantire qualità al reparto offensivo giallorosso. La trattativa Suso-Under è partita, ma resta una pista complicata: innanzitutto c'è la questione della valutazione dei due giocatori (il Milan vorrebbe un conguaglio a suo favore, i giallorossi pensano di inserire Juan Jesus) e inoltre c'è da considerare che con l'addio del turco il vuoto lì davanti non sarebbe colmato. La Roma, dunque, non è convintissima e l'interessamento del Valencia per lo spagnolo potrebbe cambiare ulteriormente le carte in tavola.

Ecco perché si è cominciato a sondare la pista Shaqiri con il Liverpool: Petrachi spera di poter strappare un prestito con diritto di riscatto, per un giocatore che fin qui ha collezionato appena 10 presenze con la maglia dei Reds tra tutte le competizioni (con un gol nella vittoria per 5-2 contro l'Everton).