Roma, Abraham: "Amo questo club, ora testa alla finale"

Dopo la partita con il Torino Mourinho preferisce non parlare

José Mourinho preferisce non parlare al termine della sfida con il Torino che ha regalato alla Roma la qualificazione alla prossima Europa League. Ai microfoni di Dazn si presenta il grande protagonista della serata Tammy Abraham, già proiettato alla finale di Conference League di mercoledì contro il Feyenoord. "Amo questo club dal primo giorno in cui sono arrivato, cerco di aiutare la squadra e spero di chiudere l'anno con un trofeo - ha detto l'attaccante inglese - Tirana? È un sogno che si avvera per la Roma, per i tifosi, per il club. Speriamo di poter festeggiare mercoledì sera". Abraham porta la Roma in Europa League



























Vedi anche torino Serie A, Torino-Roma 0-3: giallorossi in Europa League L'ex Chelsea non nasconde il desiderio di rimanere nella Capitale anche la prossima stagione: "Amo questo club, mi ha dato l'opportunità di mostrare le mie qualità. Vediamo cosa mi riserverà il futuro, ma il mio cuore è qui". Sulla sua stagione e quella della Roma: “Sono contento per la mia squadra, abbiamo finito la stagione con una vittoria. Avrei voluto fare tre gol, però l’importante era vincere. La stagione è stata lunga e difficile. Per me è stato un anno positivo, spero sia un trampolino di lancio per me, ma ora pensiamo al Feyenoord”.