Serie A, Torino-Roma 0-3: giallorossi in Europa League

TORINO-ROMA 0-3

Gli uomini di Mourinho dominano in casa dei granata: decidono la doppietta di Abraham e il sigillo su rigore di Pellegrini

Nell'ultima giornata di Serie A, la Roma batte 3-0 il Torino e certifica la partecipazione alla prossima Europa League. All'Olimpico Grande Torino, Abraham realizza una doppietta nel giro di nove minuti: al 33' approfitta dello scivolone di Zima e batte Berisha, poi raddoppia su rigore. Dal dischetto, al 78', segna anche Pellegrini: Mourinho può ora concentrarsi sulla finale di Conference League di Tirana contro il Feyenoord.

LA PARTITA

In attesa di disputare la finale di Conference League di Tirana, la Roma centra il primo obiettivo di questo finale di stagione: nell'ultima giornata di Serie A, i giallorossi battono infatti il Torino e si assicurano la partecipazione alla prossima Europa League. All'Olimpico Grande Torino finisce 3-0, con due rigori ed uno scatenato Abraham. Proprio l'inglese, al 33', approfitta del clamoroso scivolone di Zima e batte Berisha, tornando al gol che non trovava in campionato dal derby con la Lazio. Passano nove minuti e Rodriguez, con un retropassaggio folle, innesca l'ex Chelsea, atterrato dal portiere granata: il 2-0 arriva così dal dischetto.

Juric prova a correre ai ripari con un triplo cambio ad inizio ripresa: entrano Buongiorno, Pjaca e Seck, al posto di Rodriguez, Brekalo e Ansaldi. La situazione, però, non cambia: la Roma è in controllo e quando può accelera. Inevitabile, dunque, il 3-0, che arriva ancora dagli undici metri: Zaniolo, entrato al posto di Shomurodov, tocca il primo pallone, che diventa rigore grazie alla perfetta protezione di palla su Buongiorno. Secondo rigore per i giallorossi, dal dischetto va Pellegrini: Berisha intuisce ancora ma non può neutralizzare la conclusione del capitano, che segna così il tris. Titoli di coda sul match e sul campionato della Roma, ma non sulla stagione degli uomini di Mourinho: prima ci sarà da conquistare Tirana, stendere il Feyenoord e sollevare la prima Conference League della storia. Un appagato Torino di Juric, invece, chiude la sua Serie A con 50 punti.

Abraham porta la Roma in Europa League



























LE PAGELLE

Rodriguez 5 - Disastroso: fatica nell'uno contro uno e peggiora una già complicata partita con il retropassaggio che provoca il rigore dello 0-2.

Zima 5 - Serata difficile, che peggiora ulteriormente quando è troppo morbido su Abraham e scivola, regalando all'inglese la prima rete.

Belotti 6 - Prova a lottare, ma in mezzo alla difesa a tre di Mourinho non è facile.



Spinazzola 6,5 - Conferma i suoi passi in avanti giocando un'ottima partita, fatta di corsa e cross.

Pellegrini 7 - Partita impreziosita dalla gioia personale del gol, quello che chiude oltretutto i giochi.

Abraham 7,5 - Bravo ad approfittare dello scivolone di Zima, fulmineo nel punire Rodriguez e nel realizzare il rigore. Ottime indicazioni in vista di Tirana.

IL TABELLINO

TORINO-ROMA 0-3

Torino (3-4-2-1): Berisha 5,5; Lukic 5,5, Zima 5, Rodriguez 5 (1' st Buongiorno 5); Aina 6, Ricci 5,5 (39' st Mandragora sv), Pobega 5,5, Ansaldi 5 (1' st Seck 6); Praet 6, Brekalo 5,5 (1' st Pjaca 6); Belotti 6 (23' st Pellegri 5,5). A disp.: Milinkovic-Savic, Gemello, Izzo, Sanabria, Edera, Djidji, Linetty. All.: Juric 5

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Kumbulla 6,5, Ibañez 6; Spinazzola 6,5 (37' st Viña sv), Oliveira 6 (13' st Cristante 6), Veretout 6, Zalewski 6,5 (13' st Karsdorp 6); Pellegrini 7 (37' st El Shaarawy sv); Shomurodov 6 (31' st Zaniolo 6,5), Abraham 7,5. A disp.: Fuzato, Smalling, Perez, Maitland-Niles, Diawara, Bove, Afena-Gyan. All.: Mourinho 7

Arbitro: Irrati

Marcatori: 33' e 42' rig. Abraham, 33' st rig. Pellegrini

Ammoniti: Ibañez (R), Ansaldi (T), Shomurodov (R), Buongiorno (T)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• Nel 2022/23 la Roma disputerà una competizione europea per la nona stagione di fila (dal 2014/15).

• Tra i giocatori alla prima stagione in assoluto in Serie A, soltanto Rodolfo Volk (21, nel 1929/30) ha realizzato più gol di Tammy Abraham (17) con la maglia della Roma.

• Tammy Abraham ha realizzato 17 reti in questo campionato stabilendo il record di gol per un giocatore inglese in una singola stagione di Serie A.

• Tammy Abraham è il giocatore che ha segnato più volte la prima rete del match in questa stagione di Serie A (in 10 partite).

• Lorenzo Pellegrini (nove reti e cinque assist) ha stabilito il suo record di partecipazioni al gol in un singolo campionato di massima serie (14).

• La Roma ha ritrovato la vittoria in Serie A per la prima volta da aprile scorso (vittoria in casa contro la Salernitana).

• Il Torino ha subito tre reti in casa senza realizzarne nessuna per la prima volta dal maggio 2021 (0-7 contro il Milan).

• La Roma non ha subito gol in due delle ultime quattro gare di campionato, tante quante nelle precedenti sei gare in massima serie.

• La Roma ha collezionato 15 clean sheet in questo campionato: era dal 2017/18 che i giallorossi non ne collezionavo di più in una singola stagione di Serie A (18 in quel caso).

• Nessun giocatore inglese ha realizzato più marcature multiple di Tammy Abraham nei maggiori cinque campionati europei in corso (quattro doppiette alla pari di Jamie Vardy).

• Tammy Abraham ha realizzato una doppietta in Serie A per la prima volta dalla gara contro la Lazio del 20 marzo 2022.

• Il Torino ha perso due gare casalinghe di campionato consecutive per la prima volta da febbraio 2022 (sconfitte contro Venezia e Cagliari).

• Il Torino ha subito 41 gol in questo campionato: in 17 stagioni precedenti di Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria, solo nel 2001/02 (39) e nel 2018/19 (37) ha incassato meno reti.

• 3000ª partita in Serie A per la Roma: 1268 vittorie, 892 pareggi, 840 sconfitte il bilancio dei giallorossi nel massimo campionato.

• 100ª presenza con la maglia della Roma per Ibañez contando tutte le competizioni.