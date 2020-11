Respinto il ricorso per il caso Diawara: resta il 3-0 a tavolino

Nonostante l'ottimismo delle ultime ora in casa giallorossa, la corte sportiva di appello della FIGC ha respinto il ricorso della Roma sul caso del centrocampista Amadou Diawara. Confermata quindi la sentenza del giudice sportivo che ha assegnato la vittoria a tavolino all'Hellas Verona per 3-0. E' quanto si legge in un comunicato sul sito della FIGC.