Ranieri: "Resto solo se conto, non sarò un parafulmine. Nuovo allenatore? Siamo vicini"

Claudio Ranieri ha rilanciato la Roma e ora è pronto a passare la mano. Resterà comunque anche se rimane da capire in quale ruolo: "Io sarò senior advisor, e mo’ traducetelo come ve pare. So che sarò un punto di riferimento per la società, consiglierò cosa è giusto e cosa non lo è, ma poi a decidere è la proprietà. Credo sia per tutti così. Se arriva un dirigente sopra di me, io che ci sto a fare? I tifosi devono stare tranquilli, io non scappo. Scappo solo se non conto. Non farò il parafulmine di nessuno. Se non decido e non mi sento importante, io non faccio il parafulmine, me ne vado. Oggi mi sento al centro del progetto. Nel momento in cui mi sentissi al lato di questo, arrivederci e grazie".