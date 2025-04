Roma, Ranieri: "Quando non si può vincere, l'importante è non perdere"

Un pareggio che tiene inalterata la distanza dalla Juve, che interrompe la striscia vincente della Roma (sette vittorie consecutive prima dell'odierno 1-1) e, soprattutto, che se non spegne in assoluto il sogno Champions ne complica la sua realizzazione. Visto lo sviluppo del match, con il vantaggio bianconero arrivato al tramonto del primo tempo, per Ranieri è comunque un risultato da salutare con moderata soddisfazione, per quanto poi, in coda al match, può esserci pure spazio per un pizzico di rammarico: "Ci aspettavamo una Juve così - ha dichiarato il tecnico romanista a fine partita - sapevamo che Tudor avrebbe portato la sua mentalità giocando sempre in avanti. Sono stati bravi. La Juve è una grande squadra e lotterà per il quarto posto. Io non ho mai scommesso, ma se c'è da fare una scommessa, la Juve arriverà tra le prime quattro. Quando abbiamo iniziato a tirare fuori la testa, hanno fatto gol loro. Abbiamo iniziato bene il secondo tempo, pareggiando la gara e poi ci siamo assestati. Quando non si può vincere, l'importante è non perdere".