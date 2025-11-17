Ranieri e Gasp spingono la Roma: il 2025 è da record

Che l'equipaggio giallorosso stesse viaggiando nella giusta direzione, lo si era capito già qualche mese fa, quando il timone era stato affidato a un uomo d'esperienza come Claudio Ranieri, con cui la Roma ha costruito un girone di ritorno da 46 punti (2,42 punti a partita). I consigli del testaccino hanno poi portato sulla panchina giallorossa Gian Piero Gasperini, un allenatore che non conosceva l'ambiente, ma che ha sempre portato con sé il valore del sacrificio, della disciplina e dell'impegno, tre coordinate di cui c'era assolutamente bisogno.