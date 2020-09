Pasticcio Diawara nella Lista per la Serie A: la Roma rischia lo 0-3 a tavolino col Verona

L'ERRORE

Problemi in vista per la Roma a causa di un pasticcio nella compilazione della lista per la Serie A. I giallorossi hanno inserito infatti Amadou Diawara, classe '97, nell'elenco degli "Under 22" e non tra gli "over". Un errore che potrebbe costare caro alla squadra di Fonseca, che ora il rischia di perdere 0-3 a tavolino la gara contro il Verona per aver fatto giocare il centrocampista guineano non presente nella lista ufficiale dei 25 calciatori consegnata a inizio stagione.

Sul campo Verona-Roma è finita 0-0, ma per l'omologazione del risultato occorrerà attendere. Il caso Diawara, infatti, rischia di cambiare lo score ufficiale del match e regalare i tre punti all'Hellas. Tutto per colpa di un errore nella compilazione della lista dei 25 giallorossi per la Serie A, tra cui non figura proprio l'ex mediano del Napoli, rimasto per errore nell'elenco dei giocatori "Under 22" anche dopo aver compiuto 23 anni il 17 luglio.

Una svista che a norma di regolamento prevede la sconfitta a tavolino esattamente come successo al Sassuolo nel 2016 per aver fatto giocare Antonino Ragusa senza averlo inserito nella famosa lista dei 25, ma che potrebbe anche avere alla fine un esito diverso. Se dovesse essere assegnata d'ufficio la vittoria per 3-0 al Verona, come pare ormai quasi certo, la Roma presenterà infatti ricorso, sostenendo che si è trattato soltanto di un errore di trascrizione fatto in buonafede, visto che nella lista giallorossa per la Serie A c'erano ancora 4 slot liberi tra gli "Over 22" per inserire Diawara.