Serie A: Verona-Roma 0-0, giallorossi senza Dzeko salvati dai legni

VERONA-ROMA 0-0

di

ANDREA GHISLANDI

Comincia con un pareggio 0-0 contro il Verona il campionato della Roma, senza Dzeko promesso sposo alla Juve lasciato in panchina tutto il match. Nel primo tempo Mkhitaryan e Pedro sbagliato da pochi passi, ma capita sui piedi di Tameze allo scadere la più grossa occasione con Mirante che si salva con l'aiuto della traversa. Nel finale di gara emozioni a non finire: Dimarco colpisce traversa e palo (82'), Spinazzola è fermato dalla traversa (85'). Roma in bianco al Bentegodi lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse





lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Un tempo per uno e pareggio giusto al Bentegodi. Ovviamente il punticino è tanta roba per un Verona in piena emergenza, con tanti giocatori infortunati (Empereur e Danzi gli ultimi della lista) o in condizione fisica precaria. Mezzo passo falso per i giallorossi, che hanno patito la scelta di non schierare Dzeko ormai con la testa a Torino, unico attaccante di peso nella rosa di Fonseca. Gli ospiti partono meglio, trascinati da uno Spinazzola già in splendida forma e pericolosi quando provano ad andare in verticale (Danzi rimedia un giallo per fermare Veretout, Dimarco è bravo nella diagonale e a chiudere e Silvestri dice no a Mkhitaryan). Il terzino della Nazionale è incontenibile e serve due deliziosi palloni prima all'armeno (25') e poi a Pedro (34'), ma il risultato è il medesimo: conclusione da pochi passi a lato di poco. Nella prima frazione l'Hellas soffre, Tupta calcia debole e centrale da buona posizione, ma nel finale crea l'occasione più ghiotta: Mirante con la gamba e l'aiuto della traversa dice no a Tameze.

Con l'ingresso di Zaccagni al posto dell'inclundente Tupta, gli scaligeri cambiano volto. Juric (squalificato) urla indicazioni dalla tribuna, i suoi aumentano i giri del motore e la Roma va in difficoltà. Per fortuna di Fonseca, Di Carmine è in giornata no e si divora di testa l'1-0 (66'). Juric è costretto a giocarsi tutte e 5 le sostituzioni, lanciando nella mischia anche gli esordienti Ruegg e Ilic oltre a Barak arrivato da un paio di giorni. Dopo un bel volo di Silvestri su Pellegrini (piazzato dal limite al 74'), il finale è per cuori forti: prima il sinistro di Dimarco scavalca Mirante e sbatte contro traversa e palo (82'), poi Silvestri è salvato dalla traversa sul tiro dal limite di Spinazzola, il migliore in campo. Al Bentegodi oltre ai tifosi sono mancati solo i gol.



LE PAGELLE

Dimarco 6,5 - Spinge meno di Faraoni, ma è bravissimo in una diagonale su Karsdorp e nel finale colpisce traversa e palo con lo stesso tiro. Oscar della sfortuna.

Tameze 6,5 - L'ex Atalanta gioca con Tupta alla spalle di Di Carmine, corre tanto e solo Mirante e la traversa gli negano la gioia del gol. Prima di uscire serve un assist delizioso a Di Carmine che spreca tutto solo.

Tupta 4,5 - Tra infortunati e acciaccati, Juric ha pochissime alternative e si gioca la carta del 22enne slovacco dall'inizio. Mossa azzardata che non paga, visto che ha sulla coscienza una ghiotta occasione sprecata da pochi metri.

Spinazzola 7 - Autentico padrone della fascia sinistra, dai suoi piedi partono le migliori iniziative dei giallorossi. Una spina costante nella retroguardia scaligera. Nel finale colpisce una clamorosa traversa.

Mirante 6,5 - Fonseca lo preferisce a Pau Lopez e il 37enne portiere ripaga alla grande la fiducia. Splendida la parata con la gamba sinistra su Tameze (con l'aiuto della traversa) che vale come un gol.

Mkhitaryan 5 - Sostituire uno come Dzeko è difficile per tutti, figurarsi per uno che di mestiere non fa la prima punta. Prova a svariare ma senza troppo costrutto e spreca due buone chance nella prima frazione.

IL TABELLINO

VERONA-ROMA 0-0

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6,5; Cetin 6, Gunter 6,5 (22' st Ruegg 6), Empereur 6 (19' Lovato 6); Faraoni 6, Veloso 6, Danzi 5,5, Dimarco 6,5; Tameze 6,5 (21' st Barak 6), Tupta 4,5 (1' st Zaccagni 6); Di Carmine 5 (33' st Ilic sv). A disp.: Pandur, Berardi, Bocchetti, Stepinski, Udogie, Casale. All.: Paro (Juric squalificato) 6,5

Roma (3-4-2-1): Mirante 6,5; Mancini 6, Cristante 5,5, Ibanez 6; Karsdorp 6,5 (27' st Santon 6), Diawara 5,5 (44' st Villar sv), Veretout 6,5, Spinazzola 7; Pellegrini 5,5 (34' st Kluivert sv), Pedro 6; Mkhitaryan 5. A disp.: Pau Lopez, Boer, Kumbulla, Calafiori, Antonucci, Carles Perez, Dzeko. All.: Fonseca 5,5

Arbitro: Chiffi

Marcatori: -

Ammoniti: Danzi (V), Di Carmine (V)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• Era dal 1995 che la Roma non pareggiava la gara d’esordio stagionale per due campionati consecutivi in Serie A.

• La Roma ha interrotto una striscia realizzativa contro il Verona di 22 partite in Serie A, restando a secco di gol per la prima volta dal 1989, in un pareggio a reti bianche in Veneto.

• La Roma è imbattuta in tutte le ultime nove gare d’esordio stagionale in Serie A (5V, 4N), mantenendo la porta inviolata in quattro delle ultime cinque partite di debutto.

• Il Verona è imbattuto in sette delle ultime otto gare di esordio stagionale in Serie A, pareggiando sei di queste partite (1V).

• Roma e Verona hanno pareggiato quattro delle ultime otto sfide in Serie A, tanti pareggi quanti quelli arrivati nel doppio degli incroci precedenti in campionato.

• Sesta sfida tra Roma e Verona alla 1ª giornata di Serie A, tutte in casa dei veneti, con ben cinque pareggi tra le due squadre - un successo giallorosso chiude il bilancio.

• Tre legni colpiti in Verona-Roma, l'ultima sfida di Serie A a vedere più legni impattati è stata Milan-Inter del settembre 2019 (4).

• Henrikh Mkhitaryan ha collezionato la sua 150ª presenza da titolare nei cinque maggiori campionati europei.

• Jordan Veretout ha disputato la sua 100ª gara da titolare in Serie A.

• Miguel Veloso ha collezionato la sua 150ª presenza nella massima serie italiana.