Chelsea-Manchester City riscrive la storia della FA Cup: non era mai successo in 154 anni

Per la prima volta nei 154 anni di storia della FA Cup, un ufficiale di gara di colore scenderà in campo per la finale della competizione più antica del mondo, si tratta di Akil Howson. Dalla prima edizione del 1871, la finale di FA Cup è stata il palcoscenico dei più grandi campioni inglesi, ma la classe arbitrale era rimasta, per oltre un secolo e mezzo, priva di diversità etnica nel suo appuntamento finale. La nomina di Howson mette ufficialmente fine a questo tabù arbitrando per la prima volta la finale tra Chelsea e Manchester City in programma a Wembley il 16 maggio.