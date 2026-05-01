Cristiano Ronaldo: "La fine della mia carriera si avvicina, godiamoci ogni partita"

01 Mag 2026 - 15:05
© Getty Images

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"La fine della mia carriera si avvicina, godiamoci ogni partita". Parola di Cristiano Ronaldo, reduce dal gol numero 970 in carriera. "Continuo a giocare non solo per questa generazione, ma anche per quella precedente e per quella che verrà - ha detto il 41enne portoghese a Canal Goat dopo il 2-0 del suo Al Nassr all'Al Ahli - Mi diverto giorno dopo giorno, gara dopo gara, anno dopo anno, anche se la fine della mia carriera si avvicina. È un dato di fatto".

Con 8 punti di vantaggio sull'Al-Hilal di Simone Inzaghi a quattro giornate dal termine CR7 si avvicina ad un nuovo trionfo in Saudi Pro League con l'Al-Nassr. "La mia carriera è stata brillante e voglio che continui così - ha spiegato CR7 -. Mi diverto ancora, continuo a segnare gol, ma soprattutto si tratta di vincere. E vogliamo davvero vincere il campionato".

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