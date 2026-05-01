Cristiano Ronaldo: "La fine della mia carriera si avvicina, godiamoci ogni partita"

Con 8 punti di vantaggio sull'Al-Hilal di Simone Inzaghi a quattro giornate dal termine CR7 si avvicina ad un nuovo trionfo in Saudi Pro League con l'Al-Nassr. "La mia carriera è stata brillante e voglio che continui così - ha spiegato CR7 -. Mi diverto ancora, continuo a segnare gol, ma soprattutto si tratta di vincere. E vogliamo davvero vincere il campionato".