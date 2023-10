Roma, Mourinho: "Scommesse? Sono tranquillo, mi fido di Zalewski ed Elsha"

VERSO ROMA-MONZA

"Smalling e Dybala non ci saranno contro il Monza, Llorente invece è a disposizione"

José Mourinho ha parlato della prossima sfida della Roma contro il Monza senza sottrarsi comunque a una richiesta di chiarimenti sul caso scommesse. "Io ho parlato con i miei, con Zalewski abbiamo riso un po' perché sono stato il primo a parlare con lui e non sapeva nemmeno cosa fosse uscito - ha spiegato il tecnico giallorosso -. Poi ho parlato di nuovo qui con lui ed El Shaarawy". "Sono tranquillo - ha aggiunto -. Hanno sufficiente rapporto con me per dirmi la verità anche se poteva essere brutta. Mi fido di loro". "La Roma che di solito non fa comunicati ufficiali, lo ha fatto - ha proseguito -. Se lo ha fatto è perché siamo tutti tranquilli"

Poi qualche informazione sui giocatori indisponibili. "Smalling non sarà a disposizione domani. Llorente ha fatto con noi tre giorni di lavoro di cui due sono stati giorni di un certo volume e potrà giocare - ha spiegato Mou -. Renato Sanches e Pellegrini non ci saranno, nemmeno Kumbulla e Abraham, ma anche loro hanno superato un livello di grande difficoltà". "Dybala? Va in campo con i fisioterapisti, ma a poco a poco", ha proseguito.

Senza Dybala, in attacco potrebbe toccare a Belotti affiancare Lukaku, ma lo Special One non si sbilancia. "Lukaku cambia i numeri, dal punto di vista quantità e quando hai giocatori come lui ti cambia tutto - ha spiegato -. Basta paragonare Belotti che ha fatto zero gol lo scorso anno in Serie A e quest’anno sta già a tre gol". "Domani Belotti con Lukaku? Non voglio dare la squadra, non risponderò - ha aggiunto -. Paulo è un giocatore importante per noi, per la sua creatività, per il suo posizionamento. Abbiamo un bel gruppo di giocatori a disposizione: Belotti, Elsha, Azomun: stiamo messi bene".

"Abbiamo segnato dei gol di squadra bellissimi. Se l'avesse fatta un'altra squadra con un altro allenatore avrebbe avuto più scalpore. A livello di costruzione e di squadra siamo più bravi rispetto allo scorso anno - ha proseguito il tecnico giallorosso -. Quando siamo tutti siamo una squadra che gioca meglio rispetto agli anni passati. Giochiamo meglio".

Poi qualche parola sull'ostacolo Monza. "Il Monza sta attraversando un ottimo momento di forma? Ma anche noi stiamo bene - ha spiegato Mou -. Il Monza ha fatto un buon campionato lo scorso anno, ha preso dei giocatori bravi, sono un'ottima squadra e sarà una gara difficile". "Le polemiche di Palladino? Non voglio abbassare il mio livello. Non sono disposto a questo e abbassarmi a questo livello di comunicazione - ha continuato Mourinho -. Palladino non lo conosco, di solito quando non conosco gli allenatori conosco le squadre che sono una conseguenza del potenziale del tecnico. Se ha fatto così è perché è un bravo allenatore".

Infine capitolo N'dicka e Guerrero. "N'Dicka negli ultimi 15 giorni non ha imparato nulla da noi perché non c'era. Ha giocato con la nazionale che è ottima ma gioca a 4 - ha spiegato parlando del difensore -. Non è mai un dramma, migliora la cultura tattica di un giovane calciatore. Lo interpreto come crescita". "Non è perfetto, deve imparare tanto però se ti dico che giocatori che sono con noi da 2 anni e mezzo ancora fanno errori di interpretazione è normale che lo faccia uno appena arrivato - ha aggiunto -. A Cagliari ha fatto una partita super pulita ed equilibrata. Sono contento". "Guerrero? E' presto per me. È arrivato un paio di mesi fa e si è allenato con noi ogni tanto rispetto a chi lo fa sempre come Pagano e Pisilli - ha concluso lo Special One -. Vado sempre a vedere la Primavera e questo significa che ho una attenzione importante per questi ragazzi e per lui non sarà diverso. Sarà un piacere farlo giocare nella Roma e aprirgli il futuro ma in questo momento è presto per me"