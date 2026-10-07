SERIA A

Gli arbitri della sesta giornata: c'è Fabbri per Como-Roma, a Bonacina Inter-Parma

Le designazioni del prossimo turno del massimo campionato che torna dopo tre settimane

07 Ott 2026 - 12:26
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Sono state rese note le designazioni del prossimo turno di Serie A, il sesto del campionato, in cui spicca lo scontro dell'ora di pranzo della domenica tra Como e Roma. Di seguito gli arbitri, gli assistenti e gli addetti al Var della prossima giornata:

GENOA – FIORENTINA Sabato 10/10 h. 15.00
MARESCA
COLAROSSI – FONTEMURATO
IV: COLOMBO
VAR: ABISSO
AVAR: CAMPLONE

INTER – PARMA Sabato 10/10 h. 18.00
BONACINA 
FONTANI – BARONE
IV: MANGANIELLO
VAR: PATERNA
AVAR: MASSIMI

NAPOLI – FROSINONE Sabato 10/10 h. 20.45 
FELICIANI
BERTI – PERROTTI
IV: GUIDA
VAR: COSSO
AVAR: GARIGLIO

COMO – ROMA Domenica 11/10 h. 12.30
FABBRI
IMPERIALE – BACCINI
IV: SOZZA
VAR: GARIGLIO
AVAR: ABISSO

LAZIO – MONZA Domenica 11/10  h. 15.00
COLLU
BAHRI – MORO
IV: MARIANI
VAR: DI PAOLO
AVAR: VOLPI

LECCE – BOLOGNA Domenica 11/10  h. 15.00
PAIRETTO
CECCON – SCARPA
IV: DI BELLO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DIONISI

SASSUOLO – MILAN Domenica 11/10  h. 18.00
FOURNEAU
PALERMO – ROSSI L.
IV: CHIFFI
VAR: SANTORO
AVAR: MERAVIGLIA

CAGLIARI – JUVENTUS Domenica 11/10  h. 20.45
MARCENARO
ROSSI C. – LO CICERO
IV: DOVERI
VAR: CAMPLONE
AVAR: MAGGIONI

ATALANTA – VENEZIA Lunedì 12/10 h. 18.30
TREMOLADA
REGATTIERI - GIUGGIOLI
IV: AYROLDI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PICCININI

TORINO – UDINESE Lunedì 12/10 h. 20.45
CREZZINI
CAVALLINA – ZEZZA
IV: MASSA
VAR: VOLPI
AVAR: CAMPLONE

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