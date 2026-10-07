Torna la Serie A dopo la lunga pausa: spicca Como-Roma, possibili trappole per Milan e Juve

Sicuramente ci è mancato, anche perché non era mai successo, pausa estiva e anno del Covid a parte, di dover aspettare per così tanto tempo una giornata di Serie A. Il campionato torna dopo tre settimane e sarà interessante capire chi abbia risentito di più di viaggi intercontinentali, impegni internazionali e mancanza di uomini per poter portare consolidare le proprie idee tattiche. Sicuramente le squadre che hanno avuto meno giocatori convocati, almeno teoricamente, saranno avvantaggiate dal periodo di pausa. L'impressione è che queste tre settimane assomiglino tanto a una sorta di reset. Ci siamo lasciati con Inter, Roma e la sorpresa Lazio padrone del campionato con un bilancio, su cinque partite, di quattro vittorie e un pari. I nerazzurri aspettano a San Siro il nuovo Parma di Gilardino. Già, perché nel frattempo c'è anche chi ha deciso di cambiare allenatore. In realtà solo gli emiliani, visto che Venezia e Genoa, che sembravano vicine alla svolta in panchina, hanno scelto di proseguire con Stroppa e De Rossi.