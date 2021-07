Mourinho: "Infortunio di Spinazzola terribile per l'Italia ma anche per la Roma"

A Casa Italia lo shock per l'infortunio di Leonardo Spinazzola è ancora vivo ma, appurato che per lui Euro 2020 è finito, ora lo sguardo va alla prossima stagione e ovviamente anche a Roma c'è grande tristezza. Queste le parole di José Mourinho in merito alla rottura del tendine d'Achille dell'esterno: "Terribile per gli azzurri averlo perso ma immaginate quanto lo sia per me, che non lo avrò per circa sei mesi".

