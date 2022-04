Mou: "Roma progetto diverso da quelli a cui ero abituato ma tifosi super"

LA DICHIARAZIONE

L'allenatore giallorosso ha ammesso che la scelta dell'esperienza nella Capitale non è in linea con il suo passato

Quello della Roma "è un progetto differente rispetto a quello a cui sono abituato, solitamente vado in club in cui gli obiettivi sono i successi immediati. Non avrei potuto trovare un club con una tifoseria così passionale. I romanisti sono speciali anche nel modo in cui vivono e respirano la loro squadra". Lo ha detto l'allenatore giallorosso José Mourinho, in un'intervista concessa al canale sportivo Cbs nei giorni scorsi.

"Cosa spero di raggiungere? So dove sono e so per cosa sono venuto. Quello che cerco di trovare è un equilibrio: essere intelligenti sul mercato, creare un'identità e la stabilità nel club", le parole del portoghese, riportate da Laroma24.it. "La Roma deve avere successo, una città come Roma, la storia dietro di noi... Ho il massimo rispetto per Lazio e la sua storia, ma la Roma è la squadra della gente. I romani sono romanisti", ha spiegato.