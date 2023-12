Mou può sorridere: per Dybala probabile convocazione per Torino

VERSO JUVENTUS-ROMA

L'argentino, quasi certamente, sarà presente nella partita che chiude l'anno giallorosso

Buone notizie per la Roma alla ripresa degli allenamenti: Paulo Dybala è tornato a lavorare parzialmente con il gruppo dopo la lesione al flessore della coscia sinistra. I prossimi tre allenamenti prima della gara con la Juventus daranno ulteriori indicazioni, ma intanto il calciatore viaggia verso la convocazione per la gara del 30 dicembre all'Allianz Stadium.

Mourinho può sorridere pensando a quanto sia fondamentale l'argentino per le fortune giallorosse. Lukaku ha bisogno di un giocatore delle sue caratteristiche per poter sfruttare al meglio la sua potenza e Dybala è l'unica seconda punta presente in rosa, visto che Belotti e Azmoun sono punte pure, poco abituate al lavoro di movimento che rende speciale la 'Joya'. Fermo per una lesione al flessore della coscia sinistra rimediata lo scorso 10 dicembre contro la Fiorentina, magari non partirà titolare nello stadio che lo ha visto protagonista di tanti successi con la maglia bianconera, ma potrà magari diventare un'arma decisiva a partita in corso per Mourinho.