Mou e il gesto a Trigoria dopo l'esonero: lo Special One si sente tradito

ROMA

Il portoghese non ha digerito la reazione di Pellegrini e compagni al momento dell'addio

La rottura tra la Roma e Josè Mourinho è stata abbastanza traumatica. Oltre che con la proprietà, il portoghese si è lasciato in maniera traumatica pure con lo spogliatoio. A testimoniarlo il gesto dello Special One prima di lasciare Trigoria per l'ultima volta. Il tecnico infatti, ha 'restituito' ai calciatori l'anello regalatogli da questi ultimi in occasione della vittoria della Conference League contro il Feyenoord il 25 maggio del 2022. Lo avrebbe fatto mettendo il piccolo dono all'interno dello spogliatoio del capitano Lorenzo Pellegrini.

Per Il Messaggero, che ha raccontato il retroscena, si tratterebbe di un attacco frontale allo spogliatoio reo, a detta di Mou, di aver subito avallato la scelta di De Rossi dimenticando così il lavoro svolto con l'ex Inter in panchina. La Roma, dall'arrivo dell'ex capitano, sta cercando di svoltare per mettere nel mirino il quarto posto e quindi la Champions League. José invece attende una chiamata in panchina: l'Arabia lo tenta, lui si sarebbe già offerto al Napoli di De Laurentiis. Ma attenzione pure alla Premier League, con Manchester United e Newcastle che potrebbero cambiare allenatore in estate.