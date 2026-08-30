Giochi Mediterraneo: sfuma bronzo per azzurrini calcio, vince Marocco

"I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano: con questi ritmi serrati, giocando ogni due giorni, siamo arrivati stanchi, ma non cerchiamo alibi per ciò che riguarda il risultato. Ho fatto i complimenti alla squadra, perché queste sono partite che comunque fanno crescere. Quando eravamo sotto 3-0 abbiamo reagito e avremmo meritato di andare anche sul 3-2: lo sforzo per provare a rientrare l'abbiamo pagato e dopo il 4-1 sono venute un po' meno le forze. Torniamo a casa avendo immagazzinato un'esperienza importante che ci sarà utile per i prossimi appuntamenti", ha commentato Franceschini a fire match.