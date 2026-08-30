Fifa: anche federcalcio olandese ritira sostegno a Infantino

Anche la Federcalcio olandese ha deciso di ritirare il proprio sostegno a Gianni Infantino in vista delle prossime elezioni per scegliere il nuovo presidente della Fifa. "Crediamo che la Fifa abbia bisogno di una nuova leadership a partire dal 2027. Ma un nuovo presidente, da solo, non è sufficiente. Anche il modo in cui la Fifa viene governata deve cambiare - si legge in una nota della federazione 'Orange' - Vediamo troppo potere concentrato nelle mani del presidente della Fifa e una separazione insufficiente tra il presidente e l'amministrazione della Fifa. Il processo legato alla proposta, ormai ritirata, della Fifa Forward Enterprise è stato per noi un punto di svolta. Ritirare la proposta era necessario, ma non ristabilisce la fiducia che è andata perduta". Per la federcalcio olandese "questa discussione deve riguardare qualcosa di più di Gianni Infantino. La domanda fondamentale è: di quale Fifa ha bisogno il calcio? La nostra ambizione è chiara: una Fifa forte e credibile, che appartenga al calcio, che serva i suoi membri e che sviluppi questo sport in tutto il mondo". Poi la conclusione: "Questa non deve essere un'iniziativa europea per il resto del mondo. Vogliamo sviluppare questa nuova direzione insieme alle 211 Federazioni affiliate alla Fifa e alle confederazioni provenienti da ogni parte del mondo".