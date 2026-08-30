MANOVRE GIALLOROSSE

Roma, un ultimo colpo sull'esterno: muro Stoccarda per Leweling, resiste Luiz Henrique

Leweling e Luiz Henrique gli altri due obiettivi last minute. Intanto è arrivato De Roon, El Aynaoui verso il Lipsia

30 Ago 2026 - 12:59
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Il mercato della Roma potrebbe non essere finito con l'ingaggio di Marten de Roon e l'acquisto di Balerdi. La famiglia Friedkin e il ds D'Amico sono al lavoro per un altro colpo per quanto riguarda l'esterno d'attacco. Tra i nomi da monitorare in questi ultimi giorni di mercato, non solo quello del brasiliano Luiz Henrique dello Zenit, ma anche quello di Jamie Leweling, tedesco dello Stoccarda, convocato con la nazionale all'ultimo Mondiale.

Leweling o Luiz Henrique?

 Per Leweling, valutato 40 milioni di euro, i club stanno trattando ma al momento i tedeschi non aprono all'offerta da prestito oneroso da 5 milioni più obbligo di riscatto a 35 senza considerare che anche gli agenti del classe 2003 giocano al rialzo. E allora si andrebbe proprio su Luiz Henrique, con eventuale formula prevista di prestito con diritto di riscatto. Attesi sviluppi nelle prossime ore.

De Roon torna da Gasperini

 Dopo 9 stagioni da bandiera a Bergamo, De Roon, 35 anni, è pronto per una nuova avventura nella Capitale dove riabbraccerà Gian Piero Gasperini. Il suo addio segue la permanenza in nerazzurro di Ederson e l'arrivo dello svincolato Kessie, che avrebbero certo limitato il suo utilizzo in campo da parte di Maurizio Sarri. Ecco quindi la nuova occasione alla Roma, con Gasperini chiaramente sponsor dell'operazione, desideroso di avere un'alternativa in più in mediana. L'arrivo di de Roon sarà completato nelle prossime ore, tanto che il giocatore è sbarcato oggi a Roma. Nel frattempo, si dovrebbero completare le ultime pratiche burocratiche per il passaggio di El Aynaoui al Lipsia

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