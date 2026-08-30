Roma, un ultimo colpo sull'esterno: muro Stoccarda per Leweling, resiste Luiz Henrique

Dopo 9 stagioni da bandiera a Bergamo, De Roon, 35 anni, è pronto per una nuova avventura nella Capitale dove riabbraccerà Gian Piero Gasperini. Il suo addio segue la permanenza in nerazzurro di Ederson e l'arrivo dello svincolato Kessie, che avrebbero certo limitato il suo utilizzo in campo da parte di Maurizio Sarri. Ecco quindi la nuova occasione alla Roma, con Gasperini chiaramente sponsor dell'operazione, desideroso di avere un'alternativa in più in mediana. L'arrivo di de Roon sarà completato nelle prossime ore, tanto che il giocatore è sbarcato oggi a Roma. Nel frattempo, si dovrebbero completare le ultime pratiche burocratiche per il passaggio di El Aynaoui al Lipsia.