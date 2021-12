La Roma per il sociale: donate coperte e indumenti ai senzatetto

“Ci danno pure una maglia della Magica?” si chiedono curiosi gli homeless in fila al centro di accoglienza della stazione Termini, a Roma. Solo in questo luogo, trovano riparo un centinaio di “senza fissa dimora”: fra loro – ci racconta Giustino Trincia, direttore della Caritas diocesana della capitale - anche persone “normali”, che per via della crisi e della pandemia hanno perso il lavoro, la casa, la famiglia. Ad attenderli ci sono coperte, calzettoni, berretti, guanti: indumenti donati dalla AS Roma per combattere l’avversario più temibile, il freddo. E pazienza se la passione - che riesce a lenire persino la povertà - resta meno soddisfatta. Per distribuire ai più fragili anche maglie termiche, mascherine e sciarpe sono scese in campo le giocatrici Vanessa Bernauer e Angelica Soffia: al loro fianco, il direttore del Roma Department Francesco Pastorella, i dipendenti del club, i membri dell’Unione Tifosi Romanisti, la Comunità Ebraica romana.