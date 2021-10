La Roma anticipa tutti in Serie A: parte la campagna abbonamenti

L’aumento della capienza massima degli stadi al 75% del pubblico (con la prospettiva di passare presto al 100%) ha dato impulso alla riapertura della campagna abbonamenti e la Roma, come annunciato ieri, ha inaugurato stamattina la vendita dei ticket diventando il primo club di Serie A ad avviare la campagna abbonamenti per la stagione 2021/2022. Tanto entusiasmo tra i tifosi giallorossi, tanto che il sito ha avuto problemi per i troppi accessi e la vendita è stata sospesa per poi ripartire.

