La Roma annuncia l'arrivo di Mourinho, balzo in Borsa: +22%

AZIONI ALLE STELLE

Capello: "Tecnico di prestigio, si esalta in piazze difficili. Ma per vincere servono i giocatori"

E' bastato l'annuncio di José Mourinho per far schizzare alle stelle a Piazza Affari le azioni dell'AS Roma. Dopo l'ufficializzazione a sorpresa dell'arrivo dello Special One per la prossima stagione, infatti, il titolo giallorosso ha fatto registrare immediatamente un +22,35% a 0,322 euro. Impennata che ha portato al congelamento al rialzo per un repentino scostamento di prezzo. Getty Images

Vedi anche roma Josè Mourinho già romanista: "Daje, qui per la passione dei tifosi"

Una reazione importante quella dei mercati, che sottolinea la fiducia sulle ambizioni della Roma dopo il colpo per la panchina giallorossa e lascia intravvedere grande ottimismo sull'operazione. L'inizio di un nuovo capitolo per la famiglia Friedkin.

Ma non è tutto qui. Nel frattempo, infatti, dopo il clamoroso annuncio di Mou alla Roma arrivano anche le prime reazioni dei tifosi sui social e degli addetti ai lavori. "E' un allenatore di grande prestigio e di grande esperienza. E soprattutto è un allenatore che conosce bene l'Italia. Così è tutto molto più facile", ha spiegato Fabio Capello. "Roma è una piazza difficile ma lui nelle piazze difficili si esalta - ha aggiunto l'ex allenatore di Roma, Real Madrid, Milan e Juventus -. Spero per i tifosi romanisti che faccia tanto bene come ha fatto all'Inter".

"Intanto mi dispiace molto per Fonseca - ha dichiarato invece Renzo Ulivieri -. Ha dimostrato di essere un allenatore molto bravo". "Però succede, ridiamo il benvenuto a Mourinho con l'augurio che possa fare bene, la tifoseria romanista ha bisogno anche di questo - ha aggiunto il presidente dell'Assoallenatori-. Operazione di marketing? Se fosse solo questi sarebbe una scelta sbagliata. Hanno fatto anche valutazioni tecniche". "Mourinho in fase calante? Gli allenatori non hanno flessioni, è il calcio che cambia - ha continuato -. Il calcio di oggi non è quello di 8 e 10 anni fa, e Mourinho dovrà essere valutato alla luce del calcio di adesso".

Dopo l'annuncio di Josè Mourinho, i social giallorossi sono stati 'invasi'. Fra i primi a mettere il 'like' sotto l'annuncio dell'ingaggio dello Special One spiccano i nomi dell'ex tecnico romanista Carlo Mazzone, di Nicolo' Zaniolo e di Alessandro Florenzi, quest'ultimo impegnato questa sera con il Psg nella semifinale di Champions contro il Manchester City.