La Roma al fianco dei medici: biglietti gratis, sconti e parte dell'incasso

L'INIZIATIVA

"Non ci sono aggettivi adeguati per mostrare tutto il nostro apprezzamento nei confronti del lavoro che sta svolgendo lo staff medico in Italia e nel mondo" ha dichiarato il presidente della Roma, James Pallotta, che ha deciso di fare un gesto concreto per stare al fianco degli operatori sanitari che stanno combattendo l’emergenza coronavirus: il club giallorosso, attraverso la fondazione "Roma Cares", ha infatti deciso di dedicare la prima partita all'Olimpico a porte aperte a medici e infermieri Coronavirus, la Roma scende in campo

Per loro la Roma metterà a disposizione fino a 5mila biglietti, mentre una parte dell'incasso dello stadio sarà destinata alla raccolta fondi per l'ospedale Spallanzani e verranno studiate tariffe speciali (ridotte) per gli operatori sanitari durante la prossima stagione. Oltre a ciò il presidente giallorosso ha donato altri 25 mila euro alla campagna del club, oltre ai 50 mila versati per lanciare l’iniziativa : "Abbiamo mostrato tutta la gratitudine possibile per gli operatori sanitari sui digital media. Ora vogliamo fare la stessa cosa di persona, all'Olimpico” ha dichiarato.

