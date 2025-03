La provocazione di Lotito: "I romanisti mi amano e vorrebbero uno come me..."

Ospite sul battello di Piero Chiambretti in 'Fin che la barca va su Rai 3', il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato del suo rapporto con i tifosi della Roma: "Io faccio i fatti e non le parole - le sue parole -, io non vendo sogni, ma solide realtà. I romanisti mi amano perché vorrebbero avere un presidente più presente". "I tifosi della Roma vorrebbero un presidente presente con cui sfogare le frustrazioni - ha spiegato Lotito -. Io ho il coraggio di assumermi le mie responsabilità, anche con la piazza contraria. Quest'estate contestavano la squadra, Baroni, ho avuto diecimila persone contro, ma si sono dovuti ricredere davanti ai fatti".