La Roma va a caccia di rinforzi per gennaio: in attacco spunta l'idea Zirkzee

La squadra giallorossa starebbe valutando un prestito nel mercato invernale con l'obiettivo di rilanciare il giocatore in vista dei Mondiali 2026
Gian Piero Gasperini sta conducendo magistralmente la Roma, ma per continuare a sognare servirà un mercato di spessore a gennaio. Per questo il tecnico giallorosso si è incontrato nelle scorse ore con Dan Friedkin, giunto a Trigoria per un vertice con il tecnico, Frederic Massara e Claudio Ranieri.
Oltre alle questioni commerciali e al nuovo stadio, nell'incontro si è parlato soprattutto di mercato e fra i nomi che spiccano nella lista c'è senza dubbio quello di Joshua Zirkzee. L'attaccante del Manchester United piace particolarmente a Gasperini che lo scorso gennaio lo avrebbe voluto all'Atalanta, inoltre ha un costo che potrebbe essere abbordabile per le casse capitoline.
Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma punterebbe al prestito, gradito anche dal calciatore che vuole avere spazio per giocarsi le proprie chance di essere convocato dall'Olanda per il Mondiale. Sul bilancio giallorosso ci sarebbe soltanto metà dell'ingaggio stagionale che si aggira attorno agli 1,8 milioni di euro.
Una cifra sostenibile, tuttavia bisognerà porre grande attenzione alla concorrenza proveniente proprio dall'Inghilterra con West Ham ed Everton su tutti. Chissà che la nostalgia d'Italia non si faccia sentire in Zirkzee e non decida di puntare sulla Roma, per rilanciarsi verso la Coppa del Mondo 2026.