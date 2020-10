Kumbulla: "La Lazio? Quando mi ha chiamato la Roma non ho esitato"

LA PRESENTAZIONE

Marash Kumbulla per diverso tempo è stato vicino alla Lazio, ma poi ha scelto la Roma: "Si è parlato di tante società, ma quando mi ha chiamato la Roma non ho esitato, sono super felice". L'italo-albanese, nel giorno della sua presentazione, racconta la trattativa con i giallorossi: "E' stata velocissima, ma era facile scegliere. Dispiace comunque aver lasciato Verona dove sono cresciuto tanto". Anche gli obiettivi sono ben chiari: "Vogliamo arrivare il più in alto possibile". Il feeling con la squadra, però, è già buono come dimostrato all'esordio con la Juventus: "Ero felicissimo per il debutto, ma c'è un pizzico di rammarico per non aver portato a casa i tre punti".

Domenica scorsa, contro la Juve, al suo fianco c'erano Ibanez e Mancini, ma per Kumbulla la giovane età della linea difensiva non e' un problema: "Per me è una motivazione in più - spiega - E' vero che siamo giovani in difesa ma abbiamo dimostrato di essere coesi e concentrati. Possiamo migliorare e dare ancora di più". E' quello che si augura la Roma, e il motivo per cui lo ha preso, come ha spiegato il dirigente Manolo Zubiria che è seduto a fianco di Kumbulla in conferenza stampa. "Marash è un investimento in linea con i progetti della proprietà", sottolinea. Inevitabile poi una domanda a Kumbulla su Smalling come futuro compagno di squadra, ma l'ex del Verona non si sbilancia: "Ha una carriera ricca di successi, ora penso solo a chi è qui".