Juventus-Roma, per Dybala è conto alla rovescia verso la prima da ex

VERSO JUVE-ROMA

Sabato alle 18.30 la Joya torna allo Stadium per la prima volta dopo aver lasciato i bianconeri e mette nel mirino la sua prima rete in maglia giallorossa

Si avvicina l'appuntamento più sentito della stagione per Paulo Dybala. Sabato alle 18.30 l'attaccante della Roma affronterà per la prima volta da avversario la Juventus, proprio in quello Stadium che, nel corso di 7 stagioni, lo ha consacrato come talento del calcio mondiale. Il calendario ha messo la Joya faccia a faccia col suo passato già alla terza giornata e ora l'attesa per il suo ritorno a Torino è quasi finita.

La squadra di José Mourinho si presenterà al big match da prima in classifica, insieme a Napoli e Inter, e a punteggio pieno dopo i successi contro Salernitana e Cremonese, anche se orfana dell'infortunato Nicolò Zaniolo. Proprio l'assenza del jolly azzurro caricherà di maggiori responsabilità Dybala, che sarà chiamato a guidare l'attacco insieme a Tammy Abraham e a prendersi maggiormente la squadra sulle spalle.

I lampi di classe già si sono visti, ma ora il popolo giallorosso attende il suo primo gol ufficiale e chissà che non arrivi proprio in casa della sua ex squadra. Juve e Roma sono le uniche due squadre del campionato a non aver ancora subito un gol, ma la Joya conosce bene il terreno dello Stadium e la retroguardia di Allegri e, c'è da scommetterci, sta già sognando la possibilità di sbloccarsi a Torino. Presentandosi in giallorosso aveva fatto sapere che non avrebbe mai esultato in caso di gol contro i bianconeri, ma è certamente pronto a regalare questa gioia ai suoi nuovi tifosi.

Il popolo bianconero attende il suo ritorno: l'accoglienza non sarà certo negativa, viste le lacrime con cui si sono separati la Joya e i suoi fan, ma un po' d'ansia non mancherà. Il suo gol, d'altronde, è quello più temuto. Per scoprire se davvero arriverà il colpo al cuore bisogna solo attendere il fischio d'inizio.

