Stefano Pioli ha firmato con la Fiorentina e ha quindi salutato definitivamente l'Al Nassr, di cui è stato allenatore la scorsa stagione: "È stato un onore indossare questi colori e gioire con voi tifosi. Ringrazio il club per la professionalità e la disponibilità dimostrata, nonchè tutta la squadra che ci ha supportato in questa nuova esperienza. Ora è tempo di salutarci, ma questi ricordi rimarranno per sempre nel mio cuore“, le sue parole