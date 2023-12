Roma, salta l'affare Bonucci: i Friedkin dicono "no"

MANOVRE GIALLOROSSE

La proprietà americana avrebbe stoppato la trattativa a causa del costo ritenuto esagerato per un giocatore di 37 anni

Niente Roma per Leonardo Bonucci. Ancora una volta sembra saltata la possibilità che il difensore ex Juve si trasferisca nella Capitale, dopo che in estate si era parlato anche di Lazio per lui. Secondo il Corsport, infatti, la proprietà giallorossa avrebbe deciso di non mandare a buon fine l'accordo di massima che il giocatore, tramite il suo procuratore Alessandro Lucci, aveva trovato con Tiago Pinto.

Senza contare i dubbi della piazza, scettica sull'arrivo di un simbolo juventino, secondo i Friedkin, l'investimento di circa 2 milioni di euro per il trasferimento dall'Union Berlino era esagerato per un giocatore che va verso i 37 anni e che avrebbe dovuto vestire la maglia della Roma sino a giugno.

A questo punto, Mourinho dovrà sperare che arrivi un altro difensore visto l'infortunio prolungato di Smalling e l'assenza di N'Dicka a gennaio causa Coppa d'Africa. Tra le alternative si fa anche il nome di Jan Thilo Kehrer, 27enne tedesco del West Ham.