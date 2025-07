Al via stagione del Pisa con tre amichevoli estive

Parte ufficialmente la stagione 2025-2026 per il Pisa. La lunga rincorsa dei nerazzurri verso il debutto nel prossimo campionato di Serie A è iniziata nei primi giorni di questa settimana al Centro Sport & Anatomy con i consueti test medici e atletici di tutti i calciatori e proseguirà, da oggi, con un mini raduno durante il quale la squadra posizionerà il suo quartier generale all'Hotel Continental di Tirrenia spostandosi poi al Centro Sportivo Cetilar di San Piero a Grado per una serie di sedute di allenamento che si svolgeranno a porte chiuse. Il Pisa raggiungerà la Valle d'Aosta e precisamente il Relais Mont Blanc Hotel & Spa di La Salle nella serata di mercoledì 16 luglio. A partire dal giorno successivo il gruppo nerazzurro inizierà a Morgex la preparazione precampionato sostenendo due sedute di allenamento giornaliere (a porte aperte) al Centro Sportivo del Valdigne Mont Blanc. Tre i test match in programma: domenica 20 luglio (ore 18.00). Pisa-Rappresentativa Valle d'Aosta, mercoledì 23 luglio (ore 18.00). Pisa-Bra e domenica 27 luglio (ore 17.30). Pisa-Pro Vercelli. Come ogni anno, poi, saranno programmati eventi speciali per i tifosi che decideranno di seguire la squadra in Valle d'Aosta; fari puntati soprattutto sui due weekend con appuntamenti che coinvolgeranno staff e squadra. Al rientro in città la squadra riprenderà gli allenamenti al Cetilar di San Piero e mercoledì 30 luglio (ore 18.30) sarà ospite del "Castellani" di Empoli per un test match con gli azzurri guidati da Guido Pagliuca La lunga preparazione precampionato proseguirà poi, come già comunicato, con la tournée in Germania è gli impegni con Bayer Leverkusen (martedi 5 agosto, ore 18.00) e Augsburg (venerdì 8 agosto, ore 18.00).