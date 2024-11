ROMA, ECCO PERCHÉ HUMMELS NON GIOCA CON JURIC

Mats Hummel non gioca per "scelta tecnica", queste le parole usate da Ivan Juric per spiegare il mancato impiego del difensore tedesco, nonostante le assenze di Ndicka e Hermoso. Secondo quanto spiega il Messaggero, però, dietro al mancato impiego di Hummels ci sono test fisici non convincenti, il giocatore insomma sarebbe fuori forma tanto che il tecnico croato avrebbe voluto impiegarlo in Europa League ma viste le difficoltà nell'ultima partitella prima dell'Union St Gilloise ha poi deciso di schierare Cristante difensore.