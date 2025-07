L'Olympique Lione vince in appello: resta in Ligue 1

L'Olympique Lione giocherà in Ligue 1 la prossima stagione. La Commissione d'appello del DNCG ha annullato la decisione presa in primo grado e ha deciso di limitare l'ammontare degli stipendi e dei trasferimenti al bilancio proposto per la L1. Con questa decisione il Lione viene di fatto ammesso di diritto anche alla prossima Europa League. "L'Olympique Lyonnais accoglie con favore la decisione odierna della DNCG di mantenere il Club in Ligue 1. L'OL ringrazia la Commissione d'Appello per aver riconosciuto l'ambizione della nuova dirigenza del Club, determinata a garantire una gestione responsabile in futuro. La nuova dirigenza, supportata dall'impegno e dalla dedizione dei nostri azionisti e finanziatori, è estremamente grata per tutto il supporto ricevuto sia all'interno che all'esterno del Club, in particolare dai suoi sostenitori, dipendenti, giocatori, partner e funzionari eletti", si legge in una nota del club. "La decisione odierna è il primo passo per ripristinare la fiducia nell'Olympique Lyonnais. Ora possiamo concentrarci sui nostri obiettivi sportivi, preparandoci a pieno regime per la prossima stagione", prosegue la nota.