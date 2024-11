Juric, il destino è segnato: i Friedkin in arrivo nella Capitale. E Hummels è un mistero

La storia tra la Roma e Ivan Juric sembra essere davvero giunta ai titoli di coda. Lo scialbo pari in casa dell'Union Saint-Gilloise ha finito per peggiorare la situazione del croato che, salvo colpi di scena, dovrebbe comunque sedersi in panchina domenica in panchina contro il Bologna all'Olimpico. Aldilà del risultato però, conferma Il Tempo, l'addio sembra scontato. Non a caso i Friedkin sono in arrivo nella Capitale: l'ultima volta era accaduto in occasione dell'esonero di Daniele De Rossi.