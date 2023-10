Inter-Roma, Lukaku sereno verso San Siro: "Non ho paura"

INTER-ROMA

Il belga avrebbe tranquillizzato compagni e staff tecnico in vista della contestazione nerazzurra. La Curva Nord lo avvisa: "Ti aspettiamo"

Romelu Lukaku lo sa da due mesi abbondanti, da quando era chiaro che il suo destino sarebbe stato giallorosso: la partita del 29 ottobre a San Siro sarebbe stata quella più delicata a livello ambientale, per via dell'annunciata contestazione del tifo interista dopo il dietrofront estivo, i flirt con Juve e Milan e la successiva firma con la Roma. Sarà anche per questo che a Tirgoira ha ripetuto a compagni e staff tecnico di essere sereno e tranquillo: "Non ho paura".

Non ha in mente nessuna esultanza in particolare, se non la sua solita con dito davanti alla bocca, occhi chiusi e mano sulla fronte come a dire: "non seguo le polemiche, sto in silenzio, faccio il mio dovere". Ha in mente di fare gol, quello è poco ma sicuro. Un gol che possa essere decisivo per la sua Roma e magari un gol che possa anche valere da rivincita per tutte quelle cose che, a suo dire, in estate sono state dette a sproposito o quantomeno mal ricostruite. "Parlerò a tempo debito" ha detto recentemente, oggi cercherà di far parlare il campo.

Vedi anche inter Inter-Roma, la Curva Nord distribuirà i fischietti. Multa da 22 euro per chi li usa

Questo sulla carta, poi ovviamente sul terreno di gioco sale l'adrenalina, il livello della tensione e ci sarà la pressione di San Siro da gestire emotivamente. Niente fischietti, a meno di una multa, ma i tifosi dell'Inter non mancheranno di ricordargli come la scelta estiva sia stata vissuta come un tradimento. E la parte più calda del tifo nerazzurro, la Curva Nord, glielo ha ricordato una volta di più apponendo uno striscione su un ponte, a Milano, con la scritta: "Infame schifoso! Milano ti aspetta". La speranza è che resti tutto nel confine della decenza e della legalità, e d'altronde la stessa Nord qualche ora fa ha chiesto a tutti di mantenere un comportamento corretto: "Lasciamo fuori dallo stadio il razzismo, che non è cosa che ci appartiene” il messaggio su Instagram.