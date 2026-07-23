Barcellona, lesione al legamento del ginocchio per De Jong: "Operazione non necessaria"

Arrivano importanti novità sulle condizioni di Frenkie De Jong. Il centrocampista del Barcellona ha riportato una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro e ora sarà valutato dallo staff medico blaugrana nel corso della prossima settimana. L'olandese ha affidato al proprio profilo Instagram un messaggio ai tifosi, chiarendo anche le varie voci uscite sul suo conto nell'ultimo periodo. Queste le parole di De Jong: "Ci sono state molte speculazioni. Durante il Mondiale, mi sono infortunato al ginocchio: i dottori mi hanno detto che si trattava di un piccolo infortunio e che, seppur giocando, non sarebbe peggiorato".