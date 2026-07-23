Roma, Cristante: "Difficile porsi degli obiettivi adesso"

"Stiamo bene, stiamo lavorando tanto. Insomma, conosciamo già chiaramente i concetti del mister, però stiamo dando continuità". Lo ha detto Bryan Cristante dopo l'amichevole vinta contro il Trastevere. Sugli obiettivi della stagione, il centrocampista della Roma ha aggiunto: "Innanzitutto, come ho detto prima, dare continuità. Insomma, vogliamo crescere, vogliamo fare un'altra grande stagione come l'anno scorso. Quest'anno c'è anche la Champions che, chiaramente, è più difficile, sarà tosta anche nella fase iniziale. Porsi degli obiettivi adesso è difficile".