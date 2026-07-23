Roma, Cristante: "Difficile porsi degli obiettivi adesso"

23 Lug 2026 - 20:20
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"Stiamo bene, stiamo lavorando tanto. Insomma, conosciamo già chiaramente i concetti del mister, però stiamo dando continuità". Lo ha detto Bryan Cristante dopo l'amichevole vinta contro il Trastevere. Sugli obiettivi della stagione, il centrocampista della Roma ha aggiunto: "Innanzitutto, come ho detto prima, dare continuità. Insomma, vogliamo crescere, vogliamo fare un'altra grande stagione come l'anno scorso. Quest'anno c'è anche la Champions che, chiaramente, è più difficile, sarà tosta anche nella fase iniziale. Porsi degli obiettivi adesso è difficile".

Infine una battuta su Pellegrini, il cui contratto è scaduto lo scorso 30 giugno ma tra le parti prosegue il dialogo per rinnovare: "Sì, l'ho sentito. Lo aspettiamo a braccia aperte, speriamo che torni nel gruppo il prima possibile". 

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