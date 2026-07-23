Barcellona, Adeyemi si presenta: "Cresciuto con Messi e Ronaldinho. Yamal? Ci sarà grande intesa"

Karim Adeyemi, presentato oggi come nuovo giocatore del Barcellona, si è presentato così al popolo blaugrana: "Messi è il più grande che abbia mai visto giocare, è stato molto bello veder giocare anche Ronaldinho. Il fatto che abbiano entrambi vestito la maglia di questo club, fa capire quanto sia onorato di essere qui. Yamal? Non lo conosco personalmente, ma le sue prestazioni parlano per lui. Penso che avremo un'ottima intesa, è un gran dribblatore e un ottimo finalizzatore: proprio quello che mi serve".