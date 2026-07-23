Atalanta, domenica altra amichevole con l'Arezzo a Zingonia

Sarà con l'Arezzo neopromosso in B di Cristian Bucchi, che ieri sera ha sconfitto per 3-1 il Napoli a Dimaro, il terzo test match precampionato dell'Atalanta. La partita sarà disputata alle ore 20 di domenica 26 luglio sul campo principale del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, presso la sede del club e anche del ritiro estivo della squadra allenata da Maurizio Sarri. I toscani sono in ritiro a Rovetta, in Valseriana, e mercoledì 29 luglio affronteranno l'AlbinoLeffe alle 17.30 a Clusone.
Ribadita, come per l'incontro di ieri sera col Mantova terminato 1-1, la formula delle porte chiuse per motivi logistici e organizzativi. Prevista la diretta streaming sul canale YouTube dell'Atalanta. La prima uscita estiva dei bergamaschi è stata sabato scorso a Clusone nel 2-1 contro l'Under 23. Le amichevoli internazionali saranno domenica 2 agosto alle 15 a Rotterdam col Feyenoord, sabato 8 alle 17 a Gelsenkirchen con lo Schalke 04 e venerdì 14 agosto a Bergamo contro l'Athletic Bilbao per il Trofeo Bortolotti.