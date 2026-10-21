Roma, Gasperini scherza con Allegri: "Belle vittorie per entrambi... ma voi ora basta"

"La squadra ha morale e sta bene, ma non deve compiacersi troppo, dobbiamo fare le cose essenziali e giocare con continuità anche in serate come questa". Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini fa i complimenti ai suoi dopo il poker allo Slovan Bratislava in Champions League e poco dopo si prepara al derby del sud salutando Massimiliano Allegri in diretta dopo l'altro match di Champions del Napoli di questa sera. "Abbiamo avuto risposte importanti da tutti i giocatori - aggiunge Gasperini - tutti devono essere all'altezza di quello che chiede la Roma, questo ci consente di allargare la rosa".
"Il pericolo di giocare tutte queste partite così importanti - evidenzia il tecnico della Roma - è che puoi perdere giocatori (il riferimento è a Pellegrini, uscito per infortunio, ndr), però sono sfide fantastiche che sono bellissime da giocare, la Champions è questa e ti dà una carica incredibile. Era importante fare una partita seria da subito, perché in Champions non ci sono partite facili da giocare".
Resta il tempo con un duetto televisivo a distanza con Allegri: "Max, abbiamo fatto due belle vittorie, arriveremo a sabato con il morale buono". E Allegri: "Sì, ma a noi serviva più che a voi". Pronta, e simpatica, la risposta di Gasp: "Va bene, però voi ora basta...".