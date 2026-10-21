Roma, Gasperini scherza con Allegri: "Belle vittorie per entrambi... ma voi ora basta"

"Il pericolo di giocare tutte queste partite così importanti - evidenzia il tecnico della Roma - è che puoi perdere giocatori (il riferimento è a Pellegrini, uscito per infortunio, ndr), però sono sfide fantastiche che sono bellissime da giocare, la Champions è questa e ti dà una carica incredibile. Era importante fare una partita seria da subito, perché in Champions non ci sono partite facili da giocare".