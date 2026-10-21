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Roma, Malen vice capocannoniere d'Europa: 24 gol da gennaio, meglio di lui solo Kane con 39

L'olandese come Raphinha, Mbappé, Haaland e Yamal. Quando segna, la squadra di Gasperini vince o pareggia nell'80% dei casi

21 Ott 2026 - 13:03
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Donyell Malen come Raphinha, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Lamine Yamal. Con la rete messa a segno nel poker giallorosso contro lo Slovan Bratislava, l'olandese è diventato il vice capocannoniere d'Europa: 24 gol segnati per lui dal suo arrivo alla Roma lo scorso gennaio. Meglio del numero 14 solo un altro candidato al Pallone d'Oro: Harry Kane (39), lo riporta Opta. Nessuno avrebbe mai immaginato un impatto del genere da parte del 27enne, ormai punto fermo della squadra di Gian Piero Gasperini, arrivato in extremis nell'ultima sessione invernale al posto di Giacomo Raspadori. Quando segna l'attaccante, la Roma vince o pareggia nell'80% dei casi. 2 sconfitte su 3, delle 15 partite in cui ha timbrato il cartellino, sono arrivate in Europa all'Olimpico: col Real Madrid in Champions e contro il Bologna in Europa League a marzo. L'altra in campionato con il Como.

Malen ha eguagliato (in parte) anche un altro record importante. Grazie al calcio di rigore valso il 4-0 ieri sera, l'ex Aston Villa ha raggiunto Tammy Abraham, Edin Dzeko e Francesco Totti per numero di gol segnati alla prima stagione, dal 2000 a oggi. Questo, in appena metà stagione (2025-26) e poco più di due mesi (2026-27). Il dato, dunque, non riguarderebbe l'intera annata calcistica, bensì l'anno solare. Ciò dimostra la sua estrema importanza all'interno del meccanismo giallorosso, in particolar modo in coppia con Paulo Dybala. Per le prossime settimane, però, il centravanti dovrà fare a meno del fenomeno argentino a causa di un infortunio muscolare nell'ultima trasferta a Como, che lo ha costretto a rimanere negli spogliatoi durante l'intervallo.

Ci sono anche altre statistiche dove Malen primeggia. È il miglior marcatore in Serie A con 6 reti, al pari di Antonio Raimondo del Frosinone e Gustavo Varela del Monza, mentre in Champions League si deve accontentare, per così dire, del secondo posto (3) dietro a Nicolò Tresoldi, Erling Haaland, Serhou Guirassy e Ermedin Demirovic con 4. La sua media realizzativa con la maglia della Roma è già a dir poco impressionante: 24 centri in 29 presenze totali, con una percentuale monstre pari a 0,83 gol a ogni allacciata di scarpa, che fai di lui il nemico pubblico numero uno di tutte le difese avversarie, ma anche l'idolo delle folle romaniste e il pupillo dell'ex tecnico dell'Atalanta.

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