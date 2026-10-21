Roma, Malen vice capocannoniere d'Europa: 24 gol da gennaio, meglio di lui solo Kane con 39

Ci sono anche altre statistiche dove Malen primeggia. È il miglior marcatore in Serie A con 6 reti, al pari di Antonio Raimondo del Frosinone e Gustavo Varela del Monza, mentre in Champions League si deve accontentare, per così dire, del secondo posto (3) dietro a Nicolò Tresoldi, Erling Haaland, Serhou Guirassy e Ermedin Demirovic con 4. La sua media realizzativa con la maglia della Roma è già a dir poco impressionante: 24 centri in 29 presenze totali, con una percentuale monstre pari a 0,83 gol a ogni allacciata di scarpa, che fai di lui il nemico pubblico numero uno di tutte le difese avversarie, ma anche l'idolo delle folle romaniste e il pupillo dell'ex tecnico dell'Atalanta.