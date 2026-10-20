ROMA-SLOVAN BRATISLAVA 4-0

Champions, la Roma passeggia con lo Slovan: finisce 4-0

I giallorossi vincono 4-0: in rete Hermoso, Molina, Pisilli e Malen (rigore)

20 Ott 2026 - 23:09
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La Roma centra la sua prima vittoria in Champions League dopo sette anni di digiuno. I giallorossi battono 4-0 lo Slovan Bratislava allo Stadio Olimpico, nella terza giornata della League Phase, e si mettono così alle spalle la clamorosa rimonta subita per mano del Real Madrid del grande ex José Mourinho nello scorso turno europeo. A regalare il primo successo a Gasperini come allenatore della squadra capitolina nella massima competizione continentale ci pensano i gol di Hermoso, Molina, Pisilli e Malen, che non lasciano scampo agli slovacchi guidati da Yaya Touré, primo tecnico africano di sempre a partecipare alla fase principale della manifestazione (vinta da calciatore con la maglia del Barcellona).

La Roma vuole far valere fin da subito la sua maggiore qualità e al 21’ si porta in vantaggio grazie all’incornata di Hermoso, che deve solo appoggiare in rete un pallone precedentemente colpito di testa da Ghilardi, sugli sviluppi di un calcio di punizione. Da un difensore a un altro: al 39’ è Molina a raddoppiare, ribadendo in rete sul secondo palo un tiro di Malen inizialmente parato da Takac. Sempre l’olandese è poi protagonista pure al 53’, quando ruba palla a Barseghyan (con l’aiuto di Soulé) e fornisce a Pisilli l’assist per il tris. Wesley si procura invece un rigore e Malen lo trasforma nel poker al 58’, mentre all’87’ la manita di Ghilardi viene annullata per un fuorigioco attivo di Castro. La Roma può comunque festeggiare il ritorno al successo in Champions League per la prima volta dal 12 febbraio 2019, quando batté 2-1 il Porto negli ottavi di finale all’Olimpico (doppietta di Zaniolo). La Lupa si presenterà quindi con 4 punti al prossimo appuntamento europeo contro il Manchester United, martedì 3 novembre nel Teatro dei Sogni di Old Trafford.

IL TABELLINO
ROMA-SLOVAN BRATISLAVA 4-0
Roma (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso (77’ Koulierakis); Molina, de Roon (77’ Mancini), Pisilli, Wesley (59’ Rensch); Mora, Pellegrini (52’ Soulé); Malen (59’ Castro). A disposizione: Vasquez, De Marzi, Lulli, Cristante, Di Nunzio. Allenatore: Gasperini
Slovan Bratislava (4-3-3): Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz (82’ Wimmer); Gajdos (69’ Martinez), Pokorny, Ibrahim (69’ Mustafic); Barseghyan (55’ Yirajang), Marcelli, Suleiman Camara (69’ Maros). A disposizione: Popovic, Kozlovsky, Hofstatder, Tomanek, Sahmkou Camara, Ihnatenko, Matsuoka. Allenatore: Yaya Toure
Arbitro: Scharer S. (Svizzera)
Marcatori: 21’ Hermoso, 39’ Molina, 53’ Pisilli, 58’ Malen
Ammoniti: Barseghyan (S), Camara (S), Martinez (S)

LE STATISTICHE
La Roma ha vinto un match di UEFA Champions League con almeno quattro gol di scarto per la prima volta dal 5-0 rifilato al Viktoria Plzen, il 2 ottobre 2018, sempre all’Olimpico (fase a gironi).

Il successo per 4-0 contro lo Slovan Bratislava ha interrotto una serie di cinque partite senza successi dei giallorossi nelle competizioni europee (3N, 2P), ovvero dalla vittoria per 2-0 contro lo Stoccarda, lo scorso gennaio, in UEFA Europa League.

Lo Slovan Bratislava ha perso tutte le prime 11 partite di UEFA Champions League, con un punteggio complessivo di 8 a 40.

Donyell Malen è il primo giocatore della Roma a prendere parte a un gol in ciascuna delle prime tre partite disputate in una singola edizione di UEFA Champions League.

Donyell Malen ha segnato nove gol in nove partite con la Roma in questa stagione: più di qualsiasi altro giocatore della Serie A considerando tutte le competizioni.

Dal suo esordio in Serie A con la Roma il 18 gennaio 2026, Donyell Malen ha preso parte a 28 gol (24 reti, quattro assist) in tutte le competizioni: almeno 17 in più rispetto a qualsiasi altro giocatore dei giallorossi (a 11 Paulo Dybala).

Dal suo esordio in Serie A con la Roma il 18 gennaio 2026, Donyell Malen ha segnato 24 gol: meno soltanto di Harry Kane (38) nei Big-5 tornei europei in tutte le competizioni - a 24 reti anche Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lamine Yamal e Raphinha.

Per la prima volta nella sua storia, la Roma ha segnato un gol con due difensori differenti in un match di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: Mario Hermoso e Nahuel Molina.

Mario Hermoso è il primo difensore della Roma a segnare in un match di UEFA Champions League dai tempi di Konstantinos Manolas, contro il CSKA Mosca, nel novembre 2018.

Mario Hermoso è soltanto il secondo giocatore spagnolo a segnare un gol con la maglia della Roma in UEFA Champions League, dopo Iago Falque, nell’ottobre 2015, contro il Bayer Leverkusen.

Nahuel Molina ha ritrovato il gol dopo un digiuno di 17 partite nei cinque maggiori campionati europei in tutte le competizioni (dal 22 marzo 2026, con l’Atletico Madrid, contro il Real Madrid nella Liga).

Soltanto Francesco Pio Esposito è più giovane (classe 2006, 9 reti) di Niccolò Pisilli (2004) tra i giocatori italiani della Serie A che hanno segnato almeno sette gol nell’anno solare 2026 in tutte le competizioni.

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