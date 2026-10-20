Champions, la Roma passeggia con lo Slovan: finisce 4-0

La Roma vuole far valere fin da subito la sua maggiore qualità e al 21’ si porta in vantaggio grazie all’incornata di Hermoso, che deve solo appoggiare in rete un pallone precedentemente colpito di testa da Ghilardi, sugli sviluppi di un calcio di punizione. Da un difensore a un altro: al 39’ è Molina a raddoppiare, ribadendo in rete sul secondo palo un tiro di Malen inizialmente parato da Takac. Sempre l’olandese è poi protagonista pure al 53’, quando ruba palla a Barseghyan (con l’aiuto di Soulé) e fornisce a Pisilli l’assist per il tris. Wesley si procura invece un rigore e Malen lo trasforma nel poker al 58’, mentre all’87’ la manita di Ghilardi viene annullata per un fuorigioco attivo di Castro. La Roma può comunque festeggiare il ritorno al successo in Champions League per la prima volta dal 12 febbraio 2019, quando batté 2-1 il Porto negli ottavi di finale all’Olimpico (doppietta di Zaniolo). La Lupa si presenterà quindi con 4 punti al prossimo appuntamento europeo contro il Manchester United, martedì 3 novembre nel Teatro dei Sogni di Old Trafford.