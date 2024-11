Hummels titolare, 3-5-2 di partenza ma con tante varianti: ecco la nuova Roma

Se c'è un allenatore italiano che può vantarsi di essere stato tra i primi a inventare la fluidità nel sistema di gioco quello è proprio Claudio Ranieri. Al Cagliari, promosso dalla C alla A in due anni e portato alla salvezza nel 1991, sapeva alternare la difesa a uomo a quella a zona nel corso della stessa partita, alla Fiorentina passava con disinvoltura da un reparto arretrato a tre a uno a quattro. A Napoli giocava con Zola dietro a due punte e il centrocampo a rombo, con la Juve non ammetteva deroghe al 4-4-2 e ha schierato il Leicester, campione d'Inghilterra nel 2016, con il giapponese Okazaki alle spalle di Vardy, in un gioco in cui la costante era la ricerca della verticalità.