Gasperini: "Vittorie così dimostrano che il gruppo ci crede. Troppi tiri senza la giusta determinazione"

Alla domanda se Malen e Castro possono giocare insieme, Gasp ha risposto: "Possono coesistere. Avremo tante partite, dopo la sosta avremo tante partite difficili per tante settimane, per cui ci sarà possibilità per tutti e anche con diversi assetti. Anche Soulé è entrato bene, così come Molina. Come numeri, rispetto all'anno scorso, ci mancano almeno due giocatori ma qualitativamente il livello è migliore, lo dimostra anche la partita di oggi, pensando alla panchina che avevamo. Numericamente non abbiamo una rosa da Champions ma qualitativamente siamo sicuramente messi bene. Wesley ha avuto i crampi, Dybala sta bene. Giocare in queste condizioni si spende molto di più"