QUI ROMA

Gasperini: "Vittorie così dimostrano che il gruppo ci crede. Troppi tiri senza la giusta determinazione"

L'allenatore giallorosso ha parlato alla fine della vittoria dell'Olimpico

05 Set 2026 - 23:29
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 25
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Gian Piero Gasperini non trattiene la soddisfazione per la vittoria e per la prestazione della sua Roma nella vittoria casalinga sull'Atalanta: "Dopo essere andati sotto al primo tiro la vittoria ha ancora più importanza. Siamo stati bravi fino alla fine, certo che quando vinci così sono segnali che il gruppo ci crede e ha qualità. I cambi sono stati importanti. Quando continui ad attaccare senza produrre un gol c'è il rischio che la partita prenda un'altra piega, sono stati importanti anche i cambi dietro per la continuità d'azione. Carnesecchi è stato fantastico poi. Tanti tiri che abbiamo fatto sono stati lenti e non con la giusta determinazione".

Leggi anche

Le pagelle di Roma-Atalanta: Soulé risolve, Carnesecchi colpevole sul 2-1 e la DyMalen è... normale

Alla domanda se Malen e Castro possono giocare insieme, Gasp ha risposto: "Possono coesistere. Avremo tante partite, dopo la sosta avremo tante partite difficili per tante settimane, per cui ci sarà possibilità per tutti e anche con diversi assetti. Anche Soulé è entrato bene, così come Molina. Come numeri, rispetto all'anno scorso, ci mancano almeno due giocatori ma qualitativamente il livello è migliore, lo dimostra anche la partita di oggi, pensando alla panchina che avevamo. Numericamente non abbiamo una rosa da Champions ma qualitativamente siamo sicuramente messi bene. Wesley ha avuto i crampi, Dybala sta bene. Giocare in queste condizioni si spende molto di più"

Leggi anche

Una grande rimonta porta la Roma in testa alla classifica: Hermoso e Soulé ribaltano la Dea

gasperini
roma-atalanta
serie a

Ultimi video

01:27
Fiorentina, è già bivio

Fiorentina, è già bivio

03:08
DICH MARTINEZ POST NAPOLI DICH

Josep Martínez: "Siamo l'Inter e non molliamo mai"

00:56
DICH GROSSO NON MI DIMETTO DICH

Grosso: "No, non mi dimetto"

01:41
MCH NEC-FEYENOORD MCH

Che rissa in Nec-Feyenoord!

01:02
DICH SPALLETTI SU CHIVU PER SITO 5/9 SRV

Spalletti: "Chivu? Mi piacciono le persone sincere. Importante ridurre il gap"

01:56
DICH SPALLETTI SU ROSA JUVE PER SITO 5/9 SRV

Spalletti: "La rosa è cresciuta, ma non è amplissima. Ci mancano giocatori importanti"

01:35
DICH SPALLETTI SU MERCATO JUVE PER SITO 5/9 SRV

Spalletti: "Sul mercato non abbiamo fatto tutto quello che volevamo"

00:48
DICH SPALLETTI SU MILAN PER SITO 5/9 SRV

Spalletti: "Il Milan è tanta roba, una squadra fortissima"

03:34
DICH CUESTA PRE MONZA PER SITO 5/9 DICH

Parma, Cuesta: "Sappiamo chi siamo e dove vogliamo arrivare"

01:47
DICH TEDESCO PRE SASSUOLO PER SITO 5/9 DICH

Bologna, Tedesco chiede la svolta: "Il gioco c'è ma ora serve concretezza"

02:22
DICH AMORIM SU CHIVU E OBIETTIVI PER SITO 5/9 DICH

Amorim vs Chivu, è già derby: "Non abbiamo bisogno di stimoli o provocazioni, vogliamo tornare a vincere"

01:05
DICH AMORIM SU CALENDARIO PER SITO 5/9 DICH

Amorim e il calendario: "4 partite in 10 giorni, mai visto in Premier League"

00:29
DICH AMORIM SU CHIVU PER SITO 5/9 DICH

Amorim e la risposta a Chivu: "Juve-Milan non da Scudetto? Penso solo a lavorare…"

01:37
DICH AMORIM SU VOTO 10 AL MERCATO PER SITO 5/9 DICH

Amorim e il voto al mercato: "Per me è 10. I miei giocatori sono i migliori al mondo"

02:02
DICH AMORIM SU CARDINALE E MERCATO PER SITO 5/9 DICH

Amorim: "Cardinale qui? Non mi sorprende… siamo tutti allineati e compatti"

01:27
Fiorentina, è già bivio

Fiorentina, è già bivio

I più visti di Roma

DICH GASPERINI PRE ATALANTA DICH

Roma, Gasperini: "Dimostrata maturità. Dybala? È ok"

Gasperini: "NDicka c'è, Dybala deve sentirsela. Pellegrini forse contro l'Inter"

DICH GASPERINI PRE LECCE DICH

"Gasperini: "De Roon non piace ai tifosi? Anch'io quando sono arrivato non ero dei più amati..."

Roma, D'Amico: "Su Konè, nessun aut aut da Gasperini. Ci manca un giocatore"

Gian Piero Gasperini

Gasperini: "Scudetto? E' giusto sognare. Malen è il nuovo Higuain, Dybala è unico"

"“Fai entrare il ragazzino". 30 anni l’esordio di Totti, il resto è storia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:48
Roma, Soulé: "Presto per dire se siamo l'anti-Inter, ma vogliamo di più"
23:45
Atalanta, Scalvini: "Mi sento sempre meglio. La Roma è la squadra migliore"
23:33
Roma-Atalanta, Gaetano espulso dopo il triplice fischio per proteste con l'arbitro Colombo
21:02
Roma-Atalanta, anche il ct Mancini in tribuna
21:01
Inter, Thuram: "Troppo bello vincere così, Lautaro nostro leader"