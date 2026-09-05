Inter, Thuram: "Troppo bello vincere così, Lautaro nostro leader"

"E' troppo bello vincere così, perdevamo 2-0 e abbiamo rimontato 3-2...". Così l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram ai microfoni di Dazn dopo il successo ottenuto in rimonta sul Napoli. "Avevo voglia (di segnare, ndr) ma quello che volevo fare è aiutare la squadra. Ci siamo riusciti, in una partita importante - ha aggiunto il francese - Lautaro? E' il nostro leader e capitano, è tornato dopo aver giocato tante partite al Mondiale e si è messo subito a disposizione. Sta tornando in forma". Accanto a lui gongola l'argentino. "E' importante che stiamo ritrovando la forma coi minutaggi, sono contento oggi siamo riusciti a rimontare una partita che stavamo perdendo - ha ammesso il 'Toro' - Ancora una volta stiamo cercando di alzare il livello, cerchiamo di farlo vedere in campo".